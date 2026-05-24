ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Обявиха националите на Българияза Черна гора и Мол...

Времето София 21° / 18°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22908566 www.24chasa.bg

Дъщерята на бившия кмет на Пловдив Славчо Атанасов става контрольор в Психодиспансера

Ваня Драганова

[email protected]

1672
Д-р Силвия Стоева, дъщеря на Славчо Атанасов Снимка: Радко Паунов

Д-р Силвия Стоева отвя в надпреварата Димитър Згуров, който напусна поста, за да стане зам.-областен управител

Дъщерята на бившия кмет на Пловдив Славчо Атанасов д-р Силвия Стоева спечели обявения от общината конкурс за контрольор на Центъра за психично здраве. Другият кандидат беше Димитър Згуров, който заемаше този пост, но го напусна, за да стане зам.-областен управител в служебното правителство. 

Когато влезе Областната администрация, той поиска временно да преустанови да изпълнява задълженията си в Психодиспансера, за да може да върне след избора на редовен кабинет, но беше освободен, защото законова възможност за такъв отпуск няма. След това Згуров отново се кандидатира за позицията и е получил оценка от 5,41, но д-р Силвия Стоева го отвя с отличен 5,87. Тя е психиатър по специалност.

За контрольор на ДКЦ-I пък е избран Светослав Петров. 

Д-р Силвия Стоева, дъщеря на Славчо Атанасов

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Обучението на куче водач започва, преди да прогледне (Видео)