Дъщерята на бившия кмет на Пловдив Славчо Атанасов става контрольор в Психодиспансера

Д-р Силвия Стоева отвя в надпреварата Димитър Згуров, който напусна поста, за да стане зам.-областен управител

Дъщерята на бившия кмет на Пловдив Славчо Атанасов д-р Силвия Стоева спечели обявения от общината конкурс за контрольор на Центъра за психично здраве. Другият кандидат беше Димитър Згуров, който заемаше този пост, но го напусна, за да стане зам.-областен управител в служебното правителство.

Когато влезе Областната администрация, той поиска временно да преустанови да изпълнява задълженията си в Психодиспансера, за да може да върне след избора на редовен кабинет, но беше освободен, защото законова възможност за такъв отпуск няма. След това Згуров отново се кандидатира за позицията и е получил оценка от 5,41, но д-р Силвия Стоева го отвя с отличен 5,87. Тя е психиатър по специалност.

За контрольор на ДКЦ-I пък е избран Светослав Петров.