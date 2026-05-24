През арка и по червен килим минават 761 абитуриенти в Добрич

761 абитуриенти преминават през специална арка по червен килим на мемориалния комплекс „Хан Аспарух" в Добрич три дни поред – на 23, 24 и 25 май.

Зрелостниците са от 37 паралелки в средни и професионални училища в града. От тях 357 са момичета и 404 - момчета.Тази инициатива на общината е от няколко години и създава изключителни

емоции – сред абитуриенти, след радителите им, сред близки и роднини, сред ученици.

Първите, които преминаха, огласиха пространството с общото шумно обратно броене до 12.

„Добрич ви изпраща не защото сте готови за всичко в живота, а точно обратното. Но именно в това е красотата на израстването", каза в приветствието си зам.-кметът Владимир Трендафилов.

Той насърчи младите хора смело да поемат по своя път, въпреки предизвикателствата на света. „Светът понякога е объркан, шумен ине винаги справедлив, но е ваш. Така че отидете и вземете колкото можете от него. Грешете, но бързо се учете от грешките си", пожела заместник-кметът.

И тази година в Добрич нямаше шествие на ученици за 24 май, заради разбития център.

Вместо това на площад „Демокрация" се проведе ритуал по предаване на училищните знамена от випуск 2026 на випуск 2027 и награждаване на директори и учители. 3314 са отличниците в училищата в града тази година.