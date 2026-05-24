Затворници помагат в почистването на Габрово след обилните дъждове (Снимки)

Министерството на правосъдието се включва в помощ на общини, които бяха засегнати от наводненията през последните дни. По разпореждане на министъра на правосъдието Николай Найденов 10 лишени от свобода, които изтърпяват наказания в Затворническо общежитие от открит тип „Велико Търново" към затвора в Ловеч, са вече на терен в Габрово, съобщиха от пресцентъра на институцията.

Лишените от свобода са с нисък риск от рецидив и са под контрола на надзорно-охранителния състав на затворническото общежитие.

Министерството на правосъдието и Главна дирекция „Изпълнение на наказанията" имат готовност и през следващите дни да осигурят лишени от свобода за подпомагане на местните власти.

Мобилни екипи на Агенцията за социално подпомагане започват обходи в Севлиево и Габрово за описване на щетите от наводненията.