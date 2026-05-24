ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Обявиха националите за Черна гора и Молдова, 1 е о...

Времето София 21° / 18°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22908645 www.24chasa.bg

Река Росица заля шахтови кладенци в Павликенско, има проблеми с питейната вода

Дима Максимова

[email protected]

980

Във връзка с повишеното ниво на река Росица са заляти шахтови кладенци, които са в близост до коритото на реката.
ВиК Йовковци" ООД - Велико Търново уведомява своите абонати, че техническите съоръжения на ПС - Лесичери 2 ще бъдат спрени. Това съобщение публикува кметът на община Павликени Емануил Манолов.  Село Лесичери остана без вода от 10 ч.  днес до възстановяване на техническите съоръжения.
В с. Стамболово ПС "Стамболово 2", която захранва и град Павликени, работи, но се очаква водата да е замътена, предупредиха от водния оператор.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Обучението на куче водач започва, преди да прогледне (Видео)