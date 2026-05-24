Река Росица заля шахтови кладенци в Павликенско, има проблеми с питейната вода

Във връзка с повишеното ниво на река Росица са заляти шахтови кладенци, които са в близост до коритото на реката.

ВиК Йовковци" ООД - Велико Търново уведомява своите абонати, че техническите съоръжения на ПС - Лесичери 2 ще бъдат спрени. Това съобщение публикува кметът на община Павликени Емануил Манолов. Село Лесичери остана без вода от 10 ч. днес до възстановяване на техническите съоръжения.

В с. Стамболово ПС "Стамболово 2", която захранва и град Павликени, работи, но се очаква водата да е замътена, предупредиха от водния оператор.