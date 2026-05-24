Почина майката на Софи Маринова

Почина майката на популярната изпълнителка Софи Маринова. За това съобщи самата тя във фейсбук.
Майката на певицата беше приета в болница през април внезапно влошаване на здравословното ѝ състояние. Тогава тя сподели снимки от лечебното заведение.
Ето какво написа Софи Маринова:
„С огромна болка ви споделям, че загубих майка си.
В този труден момент имам нужда да бъда със семейството си и да изпратя най-скъпия човек в живота ми.
Поради тази причина отменям участията си през следващите 10 дни. Благодаря ви за разбирането."