Почина майката на Софи Маринова

Почина майката на популярната изпълнителка Софи Маринова. За това съобщи самата тя във фейсбук.

Майката на певицата беше приета в болница през април внезапно влошаване на здравословното ѝ състояние. Тогава тя сподели снимки от лечебното заведение.

Ето какво написа Софи Маринова:

„С огромна болка ви споделям, че загубих майка си.

В този труден момент имам нужда да бъда със семейството си и да изпратя най-скъпия човек в живота ми.

Поради тази причина отменям участията си през следващите 10 дни. Благодаря ви за разбирането."