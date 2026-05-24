Община Банско награди ученици за празника 24 май

На 24 май – Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност деца, ученици, учители, родители и граждани се събраха, за да отдадат почит на делото на създателите на славянската писменост и

пазители на българската духовност.

В празничния ден с грамоти бяха отличени ученици от всички училища в община Банско, постигнали високи резултати в образованието, науката и културните дейности през учебната година, предава БТА.

Признание получиха и учители, културни дейци и общественици за своя принос към развитието на просветното и културното дело в общината.

В словото си кметът на община Банско Стойчо Баненски поздрави всички ученици, учители, дейци на просветата и културата, всички, които със знание, талант и всеотдайност пазят жив българския дух и го предават на следващите поколения.

„Днес е празник и на децата – на тяхната жажда за знания, на любопитството им към света, на мечтите и смелостта да откриват нови хоризонти. Нека растат образовани, уверени и достойни хора, които да пазят българския език, култура и традиции, но и

смело да вървят напред към бъдещето. Честит празник! Честит 24 май!"

Тържеството продължи с концерт, изпълнен с песни и танци, посветени на българската писменост, просвета и култура.

Тази вечер от 19:30 часа Община Банско кани всички жители и гости на града да изпратим абитуриентите от Випуск 2026 с тържествено дефиле на площад „Никола

Вапцаров".