Русе отбеляза 24 май с празнично шествие и концерт пред Общината

Русе отбеляза тържествено 24 май – Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, с традиционно празнично шествие и концерт пред сградата на Община Русе.

Хиляди ученици, учители, културни дейци и граждани изпълниха централната част на града, за да отдадат почит към делото на българските просветители и към съвременните будители на духа, съобщават от пресцентъра на общината.

Точно в 10:30 часа започна традиционното шествие на русенските учебни заведения, организирано в два лъча. Първият тръгна от СУ „Христо Ботев", воден от барабанчици на НУИ „Проф. Веселин Стоянов", следвани от знаменни групи и училищни блокове на учебните заведения от западната част на площад „Свобода". Вторият лъч потегли от ПГДВА „Йосиф Вондрак" с участието на Общинския духов оркестър, знаменни групи и училища от източната част на централния площад.

Двете шествия преминаха по ул. „Александровска" и се събраха пред сградата на Община Русе под аплодисментите на стотици граждани.

Събитието бе уважено от кмета Пенчо Милков, заместник-кметовете Енчо Енчев, Димитър Недев, Никола Лазаров и Здравка Великова, председателя на Общинския съвет акад. Христо Белоев, началника на РУО – Русе д-р Росица Георгиева, народни представители и представители на синдикалните организации в училищното образование.

„Днес празнуваме силата на знанието, красотата на езика и духовната енергия, която векове наред превръща България в държава на книжовността и културата. Учителят е човекът, който превръща буквите в посока, знанието – в характер, а таланта – в призвание, и именно той оставя следа, която времето превръща в съдба на поколения. Във всеки успял човек живее частица от труда, мъдростта и вдъхновението на неговите преподаватели", каза кметът.

На присъстващите той пожела още да предават на децата си уважението към знанието и любовта към българския език, както и Русе да не спира да бъде град на духовността и на будните хора.

В празничния концерт участие взеха формации от Общинския детски център за култура и изкуство, Общинския младежки дом и Националното училище по изкуствата „Проф. Веселин Стоянов".

На сцената се изявиха театрална работилничка „Сладурите" с ръководител Йоланда Димова, хор „Дунавски вълни" при Общинския детски център за култура и изкуство с диригент Весела Тодорова, хор „Св. Георги Победоносец" при Общинския младежки дом с диригент Мина Влайкова и Общинският духов оркестър с диригент Димчо Рубчев.

Публиката аплодира изпълненията на солисти от студио „Икономов" при Общинския младежки дом с ръководител Вили Икономов, вокална група „Слънце" с ръководител Наталия Константинова, момичетата от специалност „Класически балет" при НУИ „Проф. Веселин Стоянов" с балетен педагог Деница Анчева, както и танцьорите от клуб „Настроение" с ръководители семейство Деспотови.

Финал на празничната програма постави Детско-юношеският фолклорен ансамбъл „Зорница" с ръководители Милена Михова и Добрин Райчев.

Водещи на концерта бяха актьорите от Държавен куклен театър Йоланда Димова и Димитър Пишев.