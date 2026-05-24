Близо 5000 души се включиха в празничното шествие за 24 май в Търговище

С празнично шествие на образователни и културни институции в Търговище започнаха днес проявите, посветени на 24 май – Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, съобщават от общинския пресцентър.

Близо 5000 участници се включиха в шествието, което премина от I ОУ „Христо Ботев" до площад „Независимост" и бе предвождано от Духовия оркестър „Васил Абрашев" към Общинския културен институт.

По централния площад „Свобода" преминаха и представители на детските градини в Търговище. 12 общински детски градини и една частна обучават най-малките в града. Те се посещават от 1700 деца на възраст от 2 до 7 години. С тях работят 160 учители и педагогически специалисти.

След блока на детските градина преминаха представители на културните институти и сдружения, и образователните институции.

В празничното шествие се включиха и учители от общинските училища в селата Вардун, Голямо Ново, Дралфа, Драгановец, Лиляк, Макариополско, Надарево и Подгорица. Преминават най.малките ученици на Търтовище. Снимка: Община Търговище

По традиция фанфарният оркестър към I ОУ „Христо Ботев" предвождаше блока на учители и ученици от 11-те учебни заведения в града. След тях преминаха и самодейци от читалищата и представители на любителски танцови и музикални школи в общината, които поведоха и голямо празнично хоро, в което се включиха стотици граждани. Празничното хоро на централния площад "Независимост" Снимка: Община Търговище

Празничната програма продължава днес, неделя, в 18.30 ч. на площад „Свобода" с дефилето на зрелостниците от випуск 2026 г. 417 абитуриенти от 8 училища в Търговище ще преминат по червената пътека на централния площад.