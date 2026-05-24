Кметът на Стара Загора поведе празничното шествие: "Със знанието и науката напред"

Стотици ученици, учители, културни дейци, представители на институции и граждани изпълниха днес пространството пред сградата на община Стара Загора, за да отдадат почит към българското слово, духовност и просвета, съобщават от общинския пресцентър.

С тържествена церемония, празничен водосвет и многолюдно шествие Стара Загора отбеляза 24 май - Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност.

Празничната програма започна с изпълнение на „Върви, народе възродени" от духов оркестър, а малко по-късно прозвуча и химнът на Стара Загора с автор проф. Петър Жеков. Стотици ученици, учители, културни дейци, представители на институции и граждани изпълниха пространството пред сградата на община Стара Загора, за да отдадат почит към българското слово, духовност и просвета.

Негово Високопреосвещенство Старозагорският митрополит Киприан отслужи празничен водосвет и архипастирско благословение в съслужение със старозагорското свещеничество.

Той се обърна към преподавателите, студентите, учениците и дейците на културата с благословията Божието слово и духовност да пребъдат сред българския народ.

Към присъстващите се обърна и кметът на община Стара Загора Живко Тодоров, който поздрави старозагорци по повод 24 май - Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност.

Той определи празника като един от най-светлите за България и подчерта значението на знанието, образованието, науката и културата за развитието на обществото. В словото си кметът изрази признателност към учителите, университетските преподаватели, дейците на културата и всички, посветили труда си на духовното израстване на нацията.

Живко Тодоров отбеляза, че пътят на просветата и знанието е труден, но изключително важен за бъдещето на България, и увери, че община Стара Загора ще продължи да подкрепя хората, работещи в тези сфери. Той отправи пожелание за здраве и сили към всички старозагорци и призова гражданите да се включат заедно в празничното шествие „със знанието и науката напред".

Своя емоционален поздрав към присъстващите отправи и малката Даная Божинова от IV А група на Детска градина № 31 „Слънце", която изпълни стихотворението „На светите Кирил и Методий" от Иван Давидков.

Под звуците на националния химн в изпълнение на духов оркестър бяха издигнати националното знаме на Република България, знамето на Европейския съюз и знамето на Стара Загора. Церемонията се проведе в присъствието на тазгодишните носители на наградите „Стара Загора" и „Млада Загора" - признание за принос в областта на образованието, науката, културата и изкуството.

В края на церемонията, по традиция, небето над Стара Загора се изпълни със стотици балони – символ на вдъхновение, полет и надежда. Така бе дадено началото и на празничното шествие по пешеходната част на бул. „Цар Симеон Велики", в което се включиха училища, детски градини, читалища, културни и образователни институции. В днешното празнично шествие в Стара Загора се включиха представители на включиха училища, детски градини, читалища, културни и образователни институции. Снимка: Община Стара Загора

През целия ден Стара Загора празнува с богата съпътстваща програма, посветена на българската азбука, култура и духовност.

С вход свободен за посетителите през празничния ден работотят Регионалният исторически музей - Стара Загора, музей „Неолитни жилища", Архитектурният комплекс „Музей на религиите" и Художествената галерия.

Своя празник на 24 май ще отбележат и жителите на две населени места в общината - в село Борилово от 17.00 ч. и в село Кирилово от 18.30 ч.