Ученици в Добрич снимат „История, която заслужава да бъде филм"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

С конкурс под наслов „История, която заслужава да бъде филм" провокира учениците в Добрич да създадат свой кратък филм кино „Арена".

Инициативата е съгласувана с Регионалното управление на образованието и има за цел да насърчи интереса на младите хора към българската култура, творческото мислене и съвременните форми на

изкуство.

Конкурсът е обявен по повод 24 май, провокира младите хора да разкажат своя история, идея или послание, вдъхновени от българската култура, литература, история, личен пример или съвременния свят около тях.

Участниците ще имат възможност да

представят своите идеи по креативен начин и да покажат как една история може да оживее и отвъд страниците – като бъде видяна, почувствана и преживяна като филм.

Учениците могат да участват с кратко видео, есе или оригинална идея за филм. Темите

могат да бъдат свързани с история от българската култура, личен разказ или авторска филмова идея. Крайният срок е 31 май, а творбите ще бъдат оценявани от жури.

Наградата за победителя в конкурса е безплатна прожекция за целия клас в новото кино

в Добрич.