Кметът Пенчо Милков отличи пенсионирани педагогически специалисти по случай 24 май (Снимки)

С тържествена церемония пред сградата на Доходното здание Община Русе отличи пенсионирани педагогически специалисти по случай 24 май – Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Грамотите бяха връчени от кмета Пенчо Милков, който заяви, че събитието е израз на уважение и признателност към дългогодишния труд и принос на учителите към образованието и духовното развитие на поколения русенци и изказа увереност, че церемонията ще стане ежегодна, съобщават от пресслужбата на общината.

„Десетки години Вие бяхте опора, пример и вдъхновение за хиляди деца. В класните стаи дарявахте знания, увереност, човечност и посока. Научихте поколения русенци да четат, да мислят, да мечтаят и да вярват в собствените си възможности. Благодарение на вас Русе продължава да бъде град на духовността, науката и просветата", обърна се кметът към педагозите и техните близки, дошли да ги уважат. В словото си той пожела на педагогическите специалисти дните им да бъдат изпълнени с уважението и признателността, които заслужават.

„Всички вие оставихте диря със златни букви в сърцата, в душите и в очите на своите възпитаници. Днес за мен е чест да ви благодаря за всичко – за труда, за усилията, за търпението, за това, че влагахте частица от себе си в сърцата на своите ученици", заяви в своето обръщение към колегите си д-р Росица Георгиева – началник на РУО – Русе.

Акад. Белоев припомни на присъстващите, че в исторически план и до ден днешен единствените привилегировани да не се прекланят пред управляващите са учителите, защото всеки дължи своите знания и умения именно на тях.

Събитието бе уважено още от заместник-кмета Енчо Енчев, както и от представители на местната и държавна власт.

Музикален поздрав към присъстващите отправи Йоана Донева от Детска вокална група „Слънце" към Общинския детски център за култура и изкуство с ръководител д-р Наталия Константинова, която изпълни песента „Учителко, целувам ти ръка".

По време на официалната церемония с почетни грамоти бяха отличени:

- Светлана Николова – главен учител в ДГ „Радост";

- Дияна Добрева – учител в ДГ „Русалка";

- Мария Плачкова – старши учител по музика в ДГ „Звездица" и ДГ „Синчец";

- Яничка Пенева – старши учител по история и цивилизации в СУ „Йордан Йовков";

- Стефан Тотев – старши учител в начален етап в СУ „Йордан Йовков";

- Грета Стоянова – старши учител в група за ЦОУД I–IV клас в СУ „Йордан Йовков" ;

- Милка Христова – старши учител в начален етап в ОУ „Отец Паисий";

- Майя Антонова – старши учител в начален етап в ОУ „Отец Паисий";

- Севим Алиева – старши учител в начален етап в ОУ „Отец Паисий";

- Светлозар Стоянов – старши учител по физика и астрономия в СУ „Христо Ботев";

- Андриана Бакалова – училищен психолог в СУ „Христо Ботев";

- Петя Димитрова – старши учител в начален етап в ОУ „Тома Кърджиев";

- Тодор Дечев – старши учител по история и цивилизации и география и икономика в ПГ по облекло „Недка Иван Лазарова";

- Галина Чобанова – старши учител в ДГ „Здравец";

- Татяна Пенчева – старши учител по физическо възпитание и спорт в МГ „Баба Тонка";

- Диляна Генова – старши учител в ДГ „Иглика";

- Валентин Лилов – старши учител в група за целодневна организация на учебния ден I–IV клас в СУПНЕ „Фридрих Шилер";

- Дарина Маврова – старши учител в група за целодневна организация на учебния ден I–IV клас в ОУ „Отец Паисий";

- Марияна Цонева – старши учител в подготвителна група в ОУ „Отец Паисий";

- Мариана Недева – старши учител в начален етап в ОУ „Отец Паисий";

- Жулиета Канарини – старши учител по немски език и български език и литература в ПГДВА „Йосиф Вондрак";

- Милена Цанкова – старши учител в група за целодневна организация на учебния ден в ОУ „Алеко Константинов";

- Грета Ганева – старши учител в начален етап в ОУ „Васил Априлов";

- Людмила Димиева – учител по теоретично обучение в ПГ по селско стопанство „Ангел Кънчев";

- Венелина Добрева – старши учител в ДГ „Пролет";

- Стефка Кесимова – старши учител в начален етап в ОУ „Св. св. Кирил и Методий";

- Ирена Минчева – директор на ДГ „Слънце";

- Елена Славчева-Трифонова – директор на ДГ „Детелина";

- Силвия Стоянова – заместник-директор на ДГ „Слънце";

- Маргарита Атанасова – учител в ДГ „Незабравка".

Церемонията завърши с обща снимка.

Водеща на събитието беше Йоланда Димова – актриса в Държавен куклен театър – Русе и ръководител на Детска театрална работилничка „Сладурите" към Общинския детски център за култура и изкуство.