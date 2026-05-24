Звездите на София: 40 изявени ученици с награди за постижения в образованието

40 изявени столични ученици получиха наградата „Звезда на София" в Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. На откритата сцена пред храм-паметника „Св. Александър Невски" те бяха поздравени от заместник-министъра на образованието и науката Таня Панчева.

„Днес на този специален ден отличаваме талантите на София, с които могат да се гордеят не само техните родители и учители, но и цяла България", каза тя.

По думите на заместник-министър Панчева наградата е не само за само за техните постижения, но

и признание за стремежа им към усъвършенстване и развитие, за желанието им да променят света, съобщават от пресцентъра на МОН.

Призът „Звездите на София" е инициатива на РУО-София-град и се връчва за първи път

на ученици с постижения в образованието, науката, изкуствата и обществения живот.

Те получиха наградите си от д-р Елеонора Лилова, началник на РУО-София-град, която

ги приветства за успехите, които постигат. „Поздравявам и техните учители, които

вдъхновяват, както и родителите, които изграждат силни характери и ги мотивират да вървят напред", каза д-р Лилова.

Награждаването бе съпроводено с тържествения концерт с участието на ученици от

140. СУ „Иван Богоров", 144. СУ „Народни будители" и Националния дворец на децата.

В събитието, организирано от РУО-София-град и Столична община, участва и заместник-кметът на София Десислава Желязкова, а сред присъстващите бяха столичният кмет Васил Терзиев, Диян Стаматов, председател на Съюза на ръководителите в системата на народната просвета, директори, учители и др.