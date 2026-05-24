Пазарджик отбеляза 24 май с празнично шествие, концерт и бе открита "Алея на творците"

Пазарджик отбеляза днес 24 май с празнично шествие, концерт и „Алея на творците". Шествието по повод Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност тръгна в 10:30 ч. от читалище „Виделина" и премина по бул. „България" до паметника на Св. св. Кирил и Методий пред сградата на Община Пазарджик.

Булвардът се превърна във феерия от цветове и настроение, а в шествието се включиха детски градини, училища, културни институции, мажоретни състави, Младежкият гвардейски отряд, както и стотици ученици, учители и дейци на културата.

Официалните лица- кметът на Пазарджик Петър Куленски и тримата му заместник-кметове, председателят на Общинския съвет Десислава Тодорова, зам.-министърът на труда и социалната политика Надя Клисурска-Жекова, областният управител Борислав Богословов и много граждани от различни възрасти се поклониха пред паметта на светите братя и поднесоха цветя през паметника-монумент.

От 11:30 ч. на площад „Константин Величков" започна празничен концерт с участието на деца и млади таланти от Пазарджик. След това в Градската градина бе открита и „Алея на творците" – пространство, посветено на културата и хората, които я създават.

24 май е празник, който ни напомня за силата на знанието, словото и духовността – ценности, които ни обединяват като народ, коментира кметът на Община Пазарджик Петър Куленски.