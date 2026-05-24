Кола, управлявана от млад шофьор, се обърна в канавката, пострадаха бебе и дете на 8 г.

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Момиченце на месец и момче на осем години са транспортирани в болница за преглед, след катастрофа на пътя между казанлъшките села Горно Черковище и Бузовград.

Това съобщиха за БТА от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Стара Загора. Оттам уточниха, че сигнал за инцидента е получен малко след 13 часа.

По първоначална информация е самокатастрафирал лек автомобил „Пежо", управляван от 19-годишен мъж, като колата се е обърнала в канавка.

В колата са пътували също жена, на 19 г., и мъж, на 20 г. Шофьорът на превозното средство е тестван за употреба на алкохол и наркотици, отчетени са отрицателни резултати. На място има полицейски екип.

Няма затруднения в движението, допълниха от МВР.