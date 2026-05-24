Монтана с признание за опазване на културното наследство

Община Монтана е удостоена с отличието „Златна монета култура" от съвета на европейската научна и културна общност. Тя дава почетен статут на общината с висок престиж и обществено признание в областта на културното наследство и съвременната културна дейност. Сертификатът бе представен от кмета Златко Живков на тържествения концерт по повод 24 май – Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Събитието се проведе в залата на драматичния театър, заради дъждовното време. Ученици, учители, родители, културни дейци аплодираха талантливите деца от школата на обединен детски комплекс „Ние врабчетата".

„Община Монтана е отличена за съхранение на уникалното наследство в културата и неговото богато популяризиране за утвърждаване авторитета на България", заяви пред присъстващите кметът Живков. Той допълни, че това включва организирането на Международните празници на духовите оркестри „Дико Илиев", програмата на читалищата в града и 22-те села, мащабни инвестиции за осъвременяване на всички големи обществени сгради - средища на просвета, духовност и култура, изграждане на нови и обновяване на съществуващи православни храмове в общината.

В словото си към присъстващите кметът Живков изтъкна колко е важно да бъдем единни и как Азбуката, която използват 200 милиона души в Европа, ни свързва и обединява в многообразието.

Пред публиката кметът обяви носителите на почетната значка на община Монтана, отличени по повод празника. Те са Татяна Милчева – председател на регионалния синдикат „Образование" към КТ „Подкрепа", Иво Георгиев – секретар на народно читалище „Разум 1883", Петър Маринков – ст. учител по изобразително изкуство в І-во ОУ „Св. Св. Кирил и Методий" и Светла Йорданова – ръководител на клуб по модерни танци „Дъга" в центъра за подкрепа и личностно развитие ОДК „Ние врабчетата".

Почетните значки им бяха връчени от кмета на церемония по-късно в ресторант „Житомир". Там бяха връчени и наградите „Неофит Рилски" от началника на регионалното управление на образованието Трайка Трайкова.