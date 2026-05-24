Затворници помагат в разчистването след обилните дъждове във Велико Търново (Снимки)

По разпореждане на министъра на правосъдието Николай Найденов те се включват в аварийно-възстановителните дейности по разчистване на обществени пространства, пътни артерии и подпомагане на местното население в най-критичните точки на засегнатата от бедствието община.

Новата група лишени от свобода се присъединява към екипите на терен, като силите са насочени изцяло в помощ на кризисния щаб и доброволците в община Велико Търново. Дейността се извършва при стриктно спазване на мерките за сигурност и правата на лишените от свобода, съобщават от пресцентъра на министерството на правосъдието.

По-рано през деня затворници се включиха на място и в Габрово. Предвижда се те да бъдат на терен в засегнати общини и през утрешния ден.