Вдигат парите на военните в международни мисии

Министерството на отбраната (МО) подготвя ключови промени в условията за командироване на военнослужещи и цивилни служители зад граница. Това става ясно от публикувани за обществено обсъждане изменения в наредбата за финансовите условия при изпращане на служители на МО, Българската армия и структурите към министъра на отбраната в международни организации и инициативи извън страната.

От мотивите към проекта става ясно, че целта е да се преодолее кадровият дефицит в международните структури и да се повиши ефективността на българското представителство в тях. Военният министър посочва, че неактуализираните размери на командировъчните средства водят до отлив на кандидати за международни длъжности и затрудняват изпълнението на ангажиментите на България към съюзническите структури. В момента страната ни има поне 142 военнослужещи и служители на различни длъжности зад граница.

Сред основните промени е увеличаването и уеднаквяването на средствата за покриване на учебни такси, наеми, медицинско обслужване, здравно осигуряване и допълнителни командировъчни за членовете на семействата на командированите. Предвижда се и повишаване на процентите допълнителни средства за самите служители според нивото на структурата, в която работят – стратегическо, оперативно или тактическо.

В проекта е включена и таблица с новите базисни размери на дневните командировъчни. Най-високи са сумите за Швейцария – 149 евро на ден, и за САЩ – 139 евро. Най-ниските дневни средства са предвидени за Йемен и Узбекистан. Има и отделна таблица с допълнителните проценти според длъжност и звание.

От МО посочват, че увеличението на дневните командировъчни ще компенсира ръста на потребителските цени в приемащите държави и ще стимулира повече желаещи да заемат длъжности зад граница, което да нормализира ежегодната ротация на кадрите.

Промените предвиждат още възможност за изплащане на средства при смърт на придружаващ член на семейството на командирован служител. Удължава се и срокът, в който при служебно пътуване до България служителите ще имат право на командировъчни, за да се осигури необходимото време при участие в учения на НАТО и ЕС у нас.

Въвежда се и възможност за възстановяване на компенсаторни суми при наемане на необзаведено жилище, ако командировката на служител бъде прекъсната.

Същевременно отпада възможността да се отпускат средства за обзавеждане на жилище, когато служител бъде командирован в една и съща държава два или повече пъти в рамките на четири години. Изравняват се и средствата за превоз на багаж с наземен и воден транспорт с лимитите, които се отпускат при въздушен транспорт.