МВР с междинни резултати от спецакцията по пътищата за пияни и дрогирани шофьори

15 201 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата през изминалия ден, съобщиха от пресцентра на МВР.

Извършен е контрол на 18 575 водачи и пътници. Съставени са 3929 фиша и 344 акта за установени административни нарушения. Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори.

В рамките на изминалия ден са установени общо 29 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол – 11 от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, а други 18 - с над 1,2 на 1000, други трима водачи, отказали тестване. Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечен да шофират 7, други двама са отказалите тестване.

