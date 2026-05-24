Кметът на Благоевград Байкушев: Четенето, знанието и умението са нашето спасение, да се спасим и да направим България велика

С тържествени шествия, празничен концерт и множество културни прояви Благоевград отбеляза 24 май – Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура, и на славянската книжовност, и празник на града. Честванията започнаха с полагане на цветя пред паметниците на светите братя Кирил и Методий и на Кузман Шапкарев в двора на Национална хуманитарна гимназия.

От двора на НХГ „Св. св. Кирил и Методий" и от Съдебната палата тръгнаха традиционните празнични шествия, които се отправиха към площад „Георги Измирлиев". Първият лъч бе воден от кмета Методи Байкушев, министъра на околната среда и водите д-р инж. Росица Карамфилова, директорът на Агенция "Митници" Николай Шушков, областният управител Васил Трендафилов и директора на НХГ Светлана Солачка, който бе съпроводен от Биг Бенд – Благоевград. В него се включиха ученици и учители от НХГ, V СУ „Георги Измирлиев" и II ОУ „Димитър Благоев".

Второто шествие, предвождано от зам.-кмета Боряна Шалявска и зам.-кмета Станислав Кимчев, бе озвучено от Детски духов оркестър към Центъра за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград. В него се включиха представители на СУИЧЕ „Св. Климент Охридски", III ОУ „Димитър Талев", IV ОУ „Димчо Дебелянов", СУ „Иван Вазов", VII СУ „Кузман Шапкарев", VIII СУ „Арсени Костенцев", IX ОУ „Пейо Яворов" и XI ОУ „Христо Ботев".

На площад „Македония" кметът Методи Байкушев произнесе празнично слово. Министърът на околната среда и водите също отправи приветствие към гражданите, подчертавайки значението на 24 май за националната идентичност и културно самосъзнание.

„На най-големите празници си припомняме каква според строителите на съвременна България е мисията на нашия народ. Тя се състои от три стълба. Първият е нашата вяра, която ни кара на дело да сме миролюбив народ, да сме милосърдни, да сме гостоприемни, да не се поддаваме на крайности. Вторият ни стълб е стремежът към знанието, а третият ни е завещан още от Васил Левски, Стамболов и всички наши велики мислители - да сме равни на другите европейски народи, да сме в центъра, в сърцето на Европа. Ние сме в едно световно състезание. Състезание на народи и състезание на хора, на общности. За това, кой ще изгради по-добра общност, кой ще изгради по-добре благосъстоянието си, кой ще изгради идея за мир и върху какво ще стъпи той. Четенето, знанието, умението е нашето спасение. Да го грабнем, да се спасим и да направим България велика. Честит празник, Благоевград! Честит празник, България!", каза кметът Методи Байкушев.

Празничната програма продължи с изпълнения на децата на Благоевград. Тържествата продължават с дефиле на абитуриенти от Випуск 2026, които ще преминат по червения килим в 18:00 часа на площад „Георги Измирлиев". В 20:00 часа на голямата сцена в центъра на града започва концерт с участието на популярните БГ изпълнители Вениамин, Елизабет и Тома, които покориха българските и телевизионни сцени с гласовете си.






