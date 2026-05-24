Българин, №1 в света по математика: Най-важното е да бъдеш отворен към нови възможности

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Докато България още празнува успеха на Дара на Евровизия, друг млад българин покори световния връх – този път в науката. 11-класникът Никола Веселинов от Софийската математическа гимназия спечели първо място в света по математика на най-големия международен конкурс за гимназисти в областта на науката и инженерството. В надпреварата са участвали ученици от близо 80 държави.

Проектът, с който Никола печели отличието, е на тема „Разрешимост на уравнение в елементарни функции".

„Ако разглеждаме дадено уравнение, което може да има приложение във физиката или другаде, естественият въпрос е дали можем да изразим неговото решение, използвайки най-простите операции, които наричаме елементарни функции", обяснява той пред bTV.

По думите му в повечето случаи това не е възможно.

„За много уравнения очакването ни е, че такава елементарна формула няма", казва младият математик.

На състезанието във Финикс, САЩ, тази година са участвали над 1700 ученици, а проектите са били повече от 700.

Никола обаче казва, че най-ценното не е наградата.

„По-ценното беше, че може да се създаде една голяма академична общност, в която хората да си помагат, да обменят идеи и да комуникират ефективно", разказва той.

Любовта му към математиката започва още в предучилищна възраст.

„Те не бяха свързани с успехи или гонене на отличия", казва Никола.

Въпреки впечатляващите си математически успехи, той признава, че интересите му не се ограничават само до точните науки.

„Имам интереси не само в математиката. Бил съм подкрепян и мотивиран не само от учители по математика, а и по езици, история и други предмети", споделя ученикът.

А посланието му към връстниците е ясно: „Най-важното е човек да бъде отворен към нови възможности и преживявания, защото никога не знаеш кога ще срещнеш правилния проблем или задача, които ще ти открият цял нов свят.