Осветете тези, които криха прокурорския син терорист Васил и ги осъдете – чакаме!

Неговото бягство от закона не се наказва

22-годишният младеж бе издирван почти година, хванаха го в кв. "Свобода" с брада и коса

Кои са хората, свързани с различни институции, включително в МВР, които са подпомагали прокурорския син Васил Михайлов в негото бягство от закона близо година? Ще се докаже, че са знаели за издирването му? Каква отговорност могат да понесат?

Това са въпросите, които обществото си задава, след като в петък вечерта 22-годишният младеж, тероризирал Перник и дори опитал да нападне полицай, докато се укрива, бе задържан при зрелищна акция на ГДБОП, а по стара присъда бе вкаран в затвора за година и 8 месеца. По ирония на съдбата той бе арестуван в столичния кв. “Свобода”.

“Белезниците щракнаха”, обяви главният секретар на МВР Георги Кандев в профила си във фейсбук ареста на Михайлов. Това бе първата му активност от 6 май, когато още на власт бе служебното правителство на Андрей Гюров. 16 дни мълчание до 22 май, когато Кандев публикува и снимката на Михайлов, проснат на земята пред блока. Преди това бе особено активен и качваше информация почти всеки ден.

Васил, син на пернишкия прокурор Бисер Михайлов, видимо бе променил външността си. Той се оказа с дълга брада, пуснал коса, качил килограми. Преди това медиите го бяха виждали в съда мускулест, с много къса прическа и избръснат. “Трудно би могъл да бъде разпознат от случайни граждани и дори от хора, които го познават”, обясни след ареста шефът на ГДБОП Мартин Златков. Той самият не даде подробности къде се е крил Михайлов. Само посочи, че сменял адресите. Неофициално разследващи посочиха, че редувал квартирите почти всяка седмица.

“Местеше адресите си. Местеше градовете, в които пребиваваше. Професионално се местеше. Пазаруваха се симкарти почти за еднократна употреба”, обясни вътрешният министър Иван Демерджиев. И посочи, че множество хора от различни институции са укривали младежа. Не можел да ги обяви, но щял да ги даде на прокуратурата. Имената били “интересни”. А дирекция “Вътрешна сигурност” в МВР, която проверява за престъпления, извършени от служители на вътрешното ведомство, щяла да заработи, за да види има ли хора, които са помагали на Михайлов да се крие.

Дългият процес по издирването на младежа бил помогнал, за да се добие представа за помагачите му, обясни Демерджиев от Пловдив в събота. Разказа как активно се работело от месец - след нападението над полицай, станало в края на март.

Случаят е от 25 март. Тогава трима маскирани нападат антимафиот от ГДБОП в пернишкото село Люлин. Атаката е по тъмно, а полицаят е в къщата на баща си. Смята се, че единият е Михайлов. Тримата са въоръжени с пушки и с маски на лицата. Михайлов и още двама души отишли да търсят къщата на полицая, който преди това работел в Криминална полиция. Прокурорският син смятал, че е свързан с разследванията срещу него. Полицаят ги предупредил да спрат, но въпреки това те опитали да го нападнат. Тогава стрелял по въздуха, а тримата избягали. Дни по-късно за случая бе хванат Християн Симеонов. Той бе обвинен за опит за убийство и остава в ареста.

След хващането на Михайлов, който засега не е обвинен по този случай, Златков нарече прокурорския син лидер на престъпна банда. Но и той не назова имена. Самото укриване на 22-годишния Васил няма да му увеличи присъдите, обясниха юристи. Причината - няма такъв закон. Може само да се ползва за определяне на мярката му за неотклоние. Така че ключовото е ще има ли отговорност за помагачите му.

А Михайлов се издирва от 16 юни 2025 година. Поводът - сигнал, че е пребил мъж в Перник и го накарал да приеме задължение. Тогава не бе открит на известните си адреси. А баща му Бисер Михайлов посочи, че няма връзка с него. 2 месеца преди това Васил е пуснат на свобода с подписка, въпреки че чува 4 години затвор присъда на първа инстанция. Тя е по делото, което го направи печално известен - за няколко побоя и хулиганства в Перник през 2022 година. Най-известният е на треньора по футбол Румен Андонов. Самият Васил не можа да се ориентира и попита дали е условна. Като му казаха, че не е, той се поинтересува защо не е задържан, а съдът му налага мярка “подписка”. Той посочи “че е готов”, но не стана ясно за какво. Прокуратурата бе поискала 11 години. Това дело още е висящо.

Михайлов е в затвора. Отведоха го след ареста му заради ефективна присъда за закана за убийство на бившата му приятелка. Тя бе произнесена, докато той се укриваше. Причината за заканата била, че момичето не искало Васил да кара домашния си арест в нейния апартамент. Заради това, че не се прибрал на официалния си адрес веднага, а ходил до заведение, той бе върнат в ареста през 2022 година, след като за малко бе пуснат под домашен арест.

Преди тези две присъди той беше наказан с пробация от съда в Бургас за побой пред дискотека в Созопол през лятото на 2021 г. След това го осъдиха условно в Сливница отново за закана за убийство и побой по хулигански подбуди. Жертвата тогава е мъж от Перник, пребит до детска площадка в миньорския град. Тази присъда обаче влиза в сила около година след като Васил се заканил на гаджето си. Затова Софийският районен съд обедини двете санкции и постанови най-тежкото - година и 8 месеца условно с 4-годишен изпитателен срок.

От прокуратурата посочиха, че ще работят активно по висящите дела срещу него. Младежът бе проверяван и за скандали в затвора и рисуване на нацистки символи. А дали ще бъде обвинен за опит за убийство, засега не е ясно.