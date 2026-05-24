Йотова е домакин на традиционния прием за 24 май, Радев дойде като гост

Премиерът Румен Радев и съпругата му Десислава пристигнаха на традиционния прием по случай Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност в Националния исторически музей в София. Радев за първи път е на събитието в качеството си на министър - председател, след като 9 години бе домакин като президент. Тази година домакин е Илияна Йотова, която е държавен глава от януари. Тя бе посрещната с бурни аплодисменти.

24 май не е носталгия, 24-ти май е бъдеще, категорична бе Йотова.

По думите й живевеем в много разтърсващо време, в което ще ни обясняват, че училището, каквото познаваме, вече не ни е нужно, че учитилите ще бъдат измесетен от изкуствения интелект. "Сигурна съм, че ще преведете децата през този технологичен век, ще ги научите да си служат с технологиите", обърна се тя към учителите.

На събитието присъстват много учители, жирналисти, представители на културни институции и ръководителите на религиозните общности у нас, сред които и патриарх Даниил. Има и представители на съдебната власт, и конституционни съдии. Тук е председателката на парламента Михаела Доцова, както и членове на правителството.

Приемът започна с химна на Република България в изпълнение на Детския хор към БНР, а когато започнаха с "Върви, народе възродени" и присъстващите запяха спонтанно с тях.

Да пазим българския език, който ни прави народ и който ни обединява и подписва нашето национално самочувствие, призова по-рано днес Йотова. Тази сутрин, в речта си пред паметника на светите братя Кирил и Методий пред столичната библиотека, тя подчерта, че делото на светите братя продължава да живее в нас - в начина, по който мислим, говорим и се свързваме един с друг.

"Не сте само наша гордост, представлявате лицето на България такова, каквото го искаме - проспериращо, умно, развиващо се" , обърна се тя към децата- олимпийски шампиони по природни науки, които също са на приема.

"Днес нашето общество има повече от всякога нужда от вас, учители, читалищни дейци, преподаватели, хора на науката. Имаме нужда вашият глас да се чува по-вискоко с вашата мъдрост и вашето познание", каза държавният глава.

