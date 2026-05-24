С 500 евро глобиха мъж, два пъти посегнал на съпругата си в Пловдив

Причинил й леки телесни повреди по главата, вече са разведени

Глоба от 500 евро договори мъж за два акта на домашно насилие спрямо вече бившата му съпруга, докато двамата били още заедно. Той е сключил споразумение с прокуратурата, което е одобрено от Районния съд в Пловдив.

Семейството е от село в община Ардино, но преди съпрузите да се разведат през 2025 г., те се преместили да живеят в Пловдив. Между тях имало търкания и на два пъти през 2024-а се случвало мъжът да удари жена си, като и двата пъти ѝ причинил леки телесни повреди в окосмената част на главата.

2 г. по-късно той се изправил пред съда, който го освободил от наказателна отговорност и му наложил парична санкция. Мъжът трябва да плати и 732,59 евро разноски по делото.

Решението на Районния съд, с което споразумението е одобрено, е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.