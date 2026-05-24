Теодора Георгиева: Кьовеши лъже! Не е имало натиск от кабинета, за да бъда назначена

Българският европрокурор Теодора Георгиева обвини ръководителя на Европейската прокуратурата Лаура Кьовеши в лъжа. Това се случи в рамките на право на отговор за bTV.
Миналата седмица Кьовеши даде интервю на Светослав Иванов в предаването "120 минути", в което остро атакува българския европрокурор. Тя твърди, че Теодора Георгиева е била назначена на поста си след натиск от правителството и разместване на класирането. Кьовеши също така каза, че в момента срещу Георгиева тече второ дисциплинарно производство, което е прецендент в европрокуратурата.
В правото си на отговор Теодора Георгиева настоява, че Лаура Кьовеши говори за оказан натиск от страна на българското правителство за назначението ѝ за европейски прокурор, без да има никакви доказателства.
"Назначението ми е извършено в съответствие с Регламент на ЕС и приложимите национални процедури и представлява валиден и окончателен институционален акт, утвърден чрез компетентните механизми на ЕС. Поради това твърдението за натиск не отговаря на истината", заявява в правото си на отговор Теодора Георгиева.
Добавя, че всички въпроси, свързани с нейното назначение, следва да се отправят към органа по назначението - Съвета на ЕС.
Теодора Георгиева също твърди, че не е вярно и казаното от Кьовеши, че колегията на Европрокуратурата за втори път се занимава с нея: "Срещу мен няма друго дисциплинарно производство."
Отрича и твърдението на Кьовеши, че е предложена единодушно за уволнение, защото имало въздържали се прокурори.