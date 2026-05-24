Теодора Георгиева: Кьовеши лъже! Не е имало натиск от кабинета, за да бъда назначена

Българският европрокурор Теодора Георгиева обвини ръководителя на Европейската прокуратурата Лаура Кьовеши в лъжа. Това се случи в рамките на право на отговор за bTV.

Миналата седмица Кьовеши даде интервю на Светослав Иванов в предаването "120 минути", в което остро атакува българския европрокурор. Тя твърди, че Теодора Георгиева е била назначена на поста си след натиск от правителството и разместване на класирането. Кьовеши също така каза, че в момента срещу Георгиева тече второ дисциплинарно производство, което е прецендент в европрокуратурата.

В правото си на отговор Теодора Георгиева настоява, че Лаура Кьовеши говори за оказан натиск от страна на българското правителство за назначението ѝ за европейски прокурор, без да има никакви доказателства.

"Назначението ми е извършено в съответствие с Регламент на ЕС и приложимите национални процедури и представлява валиден и окончателен институционален акт, утвърден чрез компетентните механизми на ЕС. Поради това твърдението за натиск не отговаря на истината", заявява в правото си на отговор Теодора Георгиева.

Добавя, че всички въпроси, свързани с нейното назначение, следва да се отправят към органа по назначението - Съвета на ЕС.

Теодора Георгиева също твърди, че не е вярно и казаното от Кьовеши, че колегията на Европрокуратурата за втори път се занимава с нея: "Срещу мен няма друго дисциплинарно производство."

Отрича и твърдението на Кьовеши, че е предложена единодушно за уволнение, защото имало въздържали се прокурори.