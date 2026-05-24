Доброволчески екип на община Русе участва в спасителни дейности след наводненията в Габровско

Снимки община Русе

Във връзка с тежката обстановка в област Габрово, причинена от проливните дъждове и последвалите наводнения, екип от четирима доброволци от Доброволното формирование към община Русе се включи в дейностите по ликвидиране на последствията от бедствието.

Русенските доброволци участваха в спасителни и аварийно-възстановителни действия в засегнатите райони. В село Кметовци, община Габрово, те се включиха в изваждането от речното корито на каравана и лек автомобил, отнесени вследствие на високите води. Екипът оказа съдействие и при отводняването на пострадали жилищни имоти в град Севлиево.

В мисията участваха доброволците Петър Николов, Милкана Ризова, Тихомир Енчев и Теодор Кесимов, които със своята ангажираност, професионализъм и готовност за реакция оказаха подкрепа на засегнатите от бедствието населени места.

Община Русе изразява признателност към членовете на Доброволното формирование за проявената отговорност, съпричастност и готовност да помагат в ситуации, изискващи бърза и ефективна реакция.

