Абитуриентки блестят с рокли за над 1000 евро и суперавтомобили в Пловдив (Снимки)

Зрелостничка заложи на дантелен тоалет и бъги като превозно средство

С блясък, който може да се сравни с модно ревю или филмово събитие, абитуриентските балове в Пловдив тази година се превърнаха в истинска демонстрация на стил и лукс. Десетки зрелостници от Националната търговска гимназия, ЕГ "Пловдив" и СУ "Константин Величков" пристигнаха пред хотела до река Марица, за да празнуват бала си.

„Исках роклята ми да бъде различна и затова я шихме по поръчка няколко месеца. Използвахме специални материи и ръчно поставени камъни, а цената излезе близо 1000 евро, но за бала човек иска да се почувства специален поне за една вечер", разказа абитуриентката Кристина от Английската гимназия. Повечето зрелостници слизаха от колите по двойки и дори някои бяха облечени в тон.

Един след друг пред хотела спираха луксозни автомобили от последен клас, а абитуриентите слизаха под светкавиците на телефони и фотоапарати. Сред най-забелязваните возила тази година бяха спортни модели на "Мерцедес", БМВ и "Порше". Имаше абитуриентка с дантелена рокля на бъги, съпроводено под конвой.

"Исках всичко да бъде изпипано – от костюма до колата, с която пристигнахме. А след празниците мисля вече за кандидат-студентските изпити, защото ще уча медицина", разказа Кристиян от Търговската гимназия.

Абитуриентите започнаха да влизат започнаха да влизат към хотела още в 19 часа, макар тази вечер да няма изгледи за дъжд.