Парти с наркотици завърши с фатален полет за 17-годишна, а момче се бори за живота си (Обзор)

Двама са задържани

Демерджиев нареди на шефовете в МВР: Задачата е да заловим каналджии и наркодилъри!

Младо момиче загина, а момче е с опасност за живота след падане от петия етаж в жилищен блок в Благоевград. Сигнал за трагедията е подаден три минути след полунощ на тел. 112. Мъж, който живее в съседство, се прибирал вкъщи и буквално

се е спънал в тялото на момичето

пред входа на блок 17 в жк “Струмско”. Той се обадил и на други съседи и позвънили на спешния телефон.

Пристигналите незабавно на място полицейски служители и екип на Спешна помощ установили, че момичето, което било на 17 г., е починало.

При извършен оглед на мястото от другата страна на жилищната сграда полицаите открили да лежи 16-годишен младеж, който е транспортиран първо в болницата в Благоевград, а малко по-късно - в столичния “Пирогов”, с тежки височинни травми и опасност за живота. Проведени са подробни прегледи и изследвания от мултипрофилен екип специалисти.

Тийнейджърът е настанен в детската реанимация на “Пирогов” с политравма. Лекарите правят всичко, което е необходимо, за да спасят живота му. Той е паднал върху дървета и храсти, които са омекотили тежестта на удара.

От полицията съобщиха, че са задържани двама пълнолетни младежи, чиято съпричастност към трагедията се установява. Единият от тях бил гол в апартамент на петия етаж в сградата във видимо неадекватно състояние, а другият е установен на друго място в града.

По първоначална информация младежите са употребили наркотично вещество. Работата по установяване на всички факти и обстоятелства по случая продължава под надзора на Окръжната прокуратура, която е образувала досъдебно производство за убийство. Разследващите работят по всички версии - убийство, склоняване към самоубийство или нещастен инцидент.

Момчето, което е било домакин на купона, е живеело с майка си, но във фаталната нощ тя не била вкъщи и то е поканило приятели на гости.

Жената е административен служител на районната служба по пожарна безопасност. Бащата, който е международен шофьор, от години живеел в петричко село. Момчето има и сестра, която живее в столицата.

Не е ясно кое е провокирало падането от петия етаж на двамата непълнолетни младежи, които са

били намерени без дрехи на земята

Паднали са от две различни стаи на апартамента. Районът около блока бе отцепен от полиция през целия ден в неделя. На място пристигнаха и екипи криминалисти от столицата. От жилището бяха взети проби за изследване от чаши, прибори за хранене, апартаментът бе претърсен и за наркотици. Взети са и отпечатъци от прозореца и остъклената тераса, откъдето са паднали двамата, за да се види дали има чужда намеса. Аутопсията на починалото момиче ще установи дали е употребила дрога и евентуално какво е веществото.

Още вчера министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев нареди на областните и главните дирекции да впрегнат целия ресурс за противодействие на наркоразпространението.

Ще бъда безкомпромисен

при бездействие или привидни действия от страна на областните и главните дирекции. МВР трябва да се събуди. Трагедията в Благоевград е поредният знак, трябва да се положат всички усилия в тази посока, за да бъдат спасени българските деца, категоричен бе министърът. И обясни, че всеки директор в МВР има свободата да действа, но резултатите ще покажат кой се справя и кой не.

“Задачата е да заловим каналджии и наркодилъри. Няма да се задоволя с механично отчитане на брой задържани”, написа още Демерджиев във фейсбук.

В понеделник е обявен Ден на траур.