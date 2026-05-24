Водна стихия заля стотици къщи в Севлиево, Велико Търново и Габрово - доброволци и кметове чистиха калта (Обзор)

Премиерът прати трима министри да проверят тръбопровода. Комисии вече описват щетите

Кметове, доброволци и затворници се включиха в почистването на калта от потопа, който се изсипа в Централна Северна България в събота. Причината за потопа е, че само за около час се е излял толкова дъжд, колкото е месечната норма, при това на голяма площ.

За 24 часа са били подадени 153 сигнала за критични ситуации в областите Габрово, Велико Търново и Ловеч, на които полицаите са се отзовали, към момента няма бедстващи хора, съобщи главен комисар Александър Джартов.

Засегнатите населени места остават под наблюдение,

следи се ситуацията и в Русенска област, тъй като придошлите реки се вливат в Дунав.

Положението бе най-тежко в Севлиево, където се издирва 55-годишен мъж. Там преля язовир “Александър Стамболийски” и се наложи частична евакуация. Придошлата река Видима отнесе 87 метра тръби. Град Севлиево и селата Кормянско, Петко Славейков, Ряховците, Сенник и Хирево останаха без вода. Премиерът Румен Радев прати там трима министри - на регионалното развитие Иван Шишков, на труда - Наталия Ефремова, и на земеделието Пламен Абровски. Те ще проверят напредъка във възстановяването на авариралия западен водопроводен клон за Севлиево.

Екипи описват щетите в Севлиево. СНИМКА: МТСП

Водната стихия не пощади и Държавната психиатрична болница в Севлиево. “Над 80 психично болни пациенти са без вода- течаща и за пиене, вече почти 24 часа, силно е затруднено приготвянето на храната им!”, написаха във фейсбук от психиатрията.

В Априлци стихията отнесе мостове, а тържествата за 150-годишнината от Априлското въстание бяха отменени. Два пъти във Велико Търново беше задействана системата BG-Alert. В Габрово също бе обявено бедствено положение, а високите води заляха дворове и къщи.

На десетки места в Габрово са нанесени сериозни щети по пътната и критичната инфраструктура. СНИМКА: ОБЩИНА ГАБРОВО

Мобилни екипи на Агенцията за социално подпомагане започнаха обходи за описване на щетите от наводненията

В Габрово по първоначални данни са пострадали около 50 жилища, като няма бедстващи хора, а всички евакуирани граждани са настанени при свои близки. В района се очаква доставка на пет камиона с минерална вода – общо около 120 000 литра.

Семействата с увредено имущество могат да получат еднократна

финансова подкрепа до 1171,89 евро

Подпомагането се отпуска след извършване на социална анкета и оценка на щетите. При увредено единствено жилище може да бъде отпусната и целева помощ до 1550 евро. Хората могат да кандидатсват и за подкрепа за обзавеждане и оборудване за дома.

В община Дряново водната стихия нанесе сериозни материални щети в града, като засегна и емблематичния мост на Колю Фичето. Рухнало в потопа дърво е счупило каменния му парапет.

. Кметът Даниел Панов се включи лично в чистенето.

Празничната програма по повод 24 май във Велико Търново беше отменена заради проливните дъждове в областта. В Горна Оряховица и Лясковец също няма да има шествия за Деня на буквите.

Във Велико Търново бяха сформирани 10 комисии. Ще следя пряко работата на всяка, както и работата на всички организирани фирми, които отговарят за почистването в засегнатите райони - кв. “Асенов”, ул. “Григорий Цамблак”, Дебелец и в населените места Присово, Пчелище, Леденик и други, каза кметът Даниел Панов.

Общините във всички засегнати от пороите райони, в областите Велико Търново, Габрово и Ловеч ще си свършим работата в най-кратки срокове. Имаме уверението на премиера, с когото вчера разговарях лично, за нас най-важно е Комисията по бедствия и аварии към правителството да бъде сформирана час по-скоро, защото след подадените заявления на всички общини, пострадали от това тежко бедствие, трябва бързо да бъдат подпомогнати, каза Панов.

Над 100 са домакинствата само в община Велико Търново, които имат нанесени поражения

и щети по къщи, търговски обекти, дворове и селскостопанска продукция.

Той обясни, че бедственото положение ще остане, докато нещата се нормализират. Има улици с изнесен асфалт, трябва да бъдат направени временни настилки, за да могат хората да се движат, също така да се измие калта, да се помогне и за почистването на домовете там, където има нужда. Направена е организация с доброволци. Вече има поставени и контейнери за изхвърляне на повредена техника и други предмети, поразени от наводнението.

В неделя Янтра излезе от коритото си край град Бяла, Русенско.