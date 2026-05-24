Министър Пулев за водното бедствие: Няма опасност за хората, имотите им и критичната инфраструктура

Снимки Фейсбук/Александър Пулев

"Високо ниво на взаимодействие и отлична координация. Така мога да определя работата на министрите и структурите на МИИИ в последните два дни в контекста на бедствието в Северна България. Премиерът беше лично ангажиран. Работихме тясно с министрите на енергетиката и регионалното развитие".

Това написа във Фейсбук вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев. И добави:

"Екипи от две от структурите на МИИИ - ДАМТН и ДПУСЯ - бяха на терен денонощно и даваха информация за състоянието на язовирите.

По два от тях - яз. "Сеферчер" в община Габрово и яз. "Каленик" в община Угърчин - се предприеха значителни по важност действия, укрепване, отводняване. Трябваше аварийно да се извършват дейности, занемарени с години. И да реализираме действия, които отдавна е трябвало да бъдат извършени.

Към момента няма опасност за хората, имотите им и критичната инфраструктура в тези райони. Доставена е и питейна вода.

Сега пред нас е задачата да окажем навременна и адекватна помощ на хората и общините, пострадали от бедствието.

Това беше истинска стрес тест за екипа и поставяне във фокуса на вниманието ни състоянието на язовирите.

Занапред имаме сериозна задача по превенцията в контекста на климатичните промени. Заедно с областните управители и структурите на МИИИ това ще е наш приоритет".

