Лили взриви легендарната парижка зала "Олимпия"

Полицаи в София ескортираха до болница кола с човек с бъбречна криза в нея (Видео)

Кадър и видео Фейсбук група "Катастрофи в София"

"На днешният празник бих искал да споделя нещо позитивно за органите на МВР и по-специално двама млади полицаи!". Това написа във фейсбук групата "Катастрофи в София" потребителят Бедрос Нерсесян. И разказа:

"По-рано днес ми се наложи по спешност да закарам човек с (оказа се впоследствие) бъбречна криза до Пирогов. Тъй като болките са доста остри на един светофар реших да пусна аварийните за да може останалите участници в движението да са наясно, че бързам заради извънредна ситуация (ако въобще се усетят). За късмет секунди след като пуснах аварийните на светофара до мен спря патрулен автомобил с рег. номер СВ 5902 НР и след подаден сигнал ни направиха знак да сваля стъклото - направих го, а в патрулния автомобил бяха момиче (шофираше) и момче до нея, на видимо между 25г и 30г (и двамата). Момчето ми каза "Карате на аварийни, има ли някакъв проблем?". След като споделих, че има и че карам към Пирогов момчето погледна колежката си (вероятно си казаха нещо), след което се обърна към мен и каза "Карайте след нас, ще ви съдействаме", след което пуснаха светлините и звуков сигнал и ме ескортираха до Пирогов!".

"Не знам как се казвате и кои сте, но ако четете това - поклон и адмирации за вас!!! Вие сте пример за МВР и младите хора в и извън системата!!! Дано има повече като вас!", завършва Нерсесян поста си.

