Лили взриви легендарната парижка зала "Олимпия"

РЗИ: Няма замъряване на питейната вода във Велико Търново след потопа

Дима Максимова

[email protected]

1100

Питейната вода във Велико Търново и останалите селища, които бяха засегнати от наводнението, отговаря на здравните изисквания по химични и микробиологични за ешерихия коли и коли форми показатели. Това докладваха от здравната инспекция на областния управител Марин Богомилов.

„Във връзка с проведения на 23 май мониторинг върху качеството на питейната вода от утвърдени пунктове в градовете Велико Търново и Дебелец и показателят "мътност" е приемлив за потребителя. В норма са и химическите показатели за остатъчен хлор, амониев йон, електропроводимост и pH водата. Чрез вземането на проби и анализите на питейните води, се осъществява контрол за предотвратяване разпространението на заразни болести", се казва в становището на РЗИ-Велико Търново.

Регионалната здравна инспекция продължава да извършва учестен мониторинг върху качествата на питейната вода в региона.

