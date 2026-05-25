Трима министри ще проверяват днес възстановяването на скъсания водопровод в Севлиево

Министрите на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, на труда и социалната политика Наталия Ефремова и на земеделието и храните Пламен Абровски ще проверят напредъка по възстановяването на авариралия западен водопроводен клон за Севлиево, съобщиха от правителствената пресслужба.

Съоръжението бе прекъснато от повишеното ниво на река Видима вследствие на обилните валежи на 22 май (петък), като от него е откъснат участък с дължина 87 метра, се припомня в информацията.

Довеждащият водопровод захранва Севлиево и селата Сенник, Душево, Кормянско, Раховци, Петко Славейков и Хирево. Поради скъсването му към момента водоподаването за населените места е прекъснато. За водоснабдяване на населението в тях е направена организация за поставяне на водоноски с питейна вода. Осигурена е и бутилирана минерална вода от държавния резерв.

От Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси" съобщиха, че ще предоставят безвъзмездно 120 960 литра бутилирана вода за питейни нужди на община Севлиево след искане от областния управител на Габрово във връзка с обявеното бедствено положение в региона.

Обилните валежи на 22 и 23 май предизвикаха усложнена обстановка в област Габрово, като бяха засегнати общините Севлиево и Дряново. Повишените водни нива на река Видима и други притоци доведоха до наводнения, компрометирана инфраструктура и временно прекъсване на транспортни връзки в отделни участъци.

В засегнатите райони бяха мобилизирани екипи на пожарната, полицията, общинските власти и доброволци за справяне с последствията от бедствието. В отделни населени места бяха въведени кризисни мерки и беше осигурено временно водоснабдяване чрез водоноски и резервни количества вода, пише БТА.