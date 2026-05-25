ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Папа Лъв XIV посвещава първата си енциклика от 100...

Времето София 16° / 14°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/index.php/bulgaria/article/22912322 www.24chasa.bg

Двамата украинци остават в ареста за отвличане след стрелбата във Варна

860
Снимка: Pixabay

Варненският окръжен съд задържа под стража двама украински граждани, обвинени за отвличане след стрелба в центъра на крайморския град. Това съобщиха от пресслужбата на съда.

Мъжете са 56-годишни.

Разследването срещу тях започна на 8 май. Двамата стреляха в центъра на Варна, а рикоширал куршум рани възрастна жена.

След инцидента двамата са избягали с автомобил и се укрили в Слънчев бряг, където единият имал жилище. По-късно се преместили в Пловдив, където са задържани и докарани във Варна.

Първоначалното обвинение срещу тях е било опит за убийство, но разследването е разкрило нови факти и е показало, че те са отвлекли мъж и противозаконно са го лишили от свобода.

Според съда от събраните до момента доказателства може да се направи обосновано предположение, че мъжете са съпричастни към престъпленията, за които са обвинени. Освен това, ако са на свобода, има реална опасност да се укрият, или да извършат друго престъпление. Двамата са чужди граждани, нямат установени адреси, не е ясно какво работят. В жилището на единия са намерени незаконно притежавани оръжия със заличени номера. 

Определенията на Окръжния съд подлежат на обжалване, пише БТА.

Снимка: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Обучението на куче водач започва, преди да прогледне (Видео)