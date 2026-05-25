Интензивен трафик от тирове на „Капитан Андреево“

Трафикът на граничният контролно-пропускателен пункт (ГКПП) „Капитан Андреево" на границата с Турция е интензивен на изход за товарни автомобили, съобщиха на сайта си от Главна дирекция „Гранична полиция" към Министерството на вътрешните работи (МВР). Данните са към 6:00 часа.

По границите с Румъния и Гърция трафикът е нормален на всички гранични преходи.

На граничния преход Русе – Гюргево се извършват ремонтни дейности в българския участък на мостовото съоръжение. Движението се регулира.

През граничните преходи „Рудозем", „Златоград", „Маказа" и „Ивайловград" към Гърция преминават леки автомобили и микробуси до 3,5 тона, а през „Кулата", „Илинден" и „Капитан Петко войвода" – леки автомобили, автобуси и товарни автомобили.

Трафикът е нормален и на всички гранични контролно-пропускателни пунктове по границите с Република Северна Македония и Сърбия, пише БТА.