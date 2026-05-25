Потушиха 29 пожара за денонощие, жена пострада в Пазарджишко

29 пожара са потушени през изминалото денонощие, съобщиха от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" (ГДПБЗН) на сайта си. При пожарите е пострадал един гражданин.

Жена на 86 години е обгазена при пожар в двуетажна къща в село Черногорово, община Пазарджик. Причина за пожара е небрежност при боравене с готварска печка.

Пожарните екипи са реагирали на 115 сигнала за произшествия.

С преки материални щети са възникнали 13 пожара, от които шест в жилищни сгради, един – в спомагателни, временни или паянтови постройки, четири – в транспортни средства, и два – в съоръжения на открито.

Без нанесени материални щети са възникнали 16 пожара, от които два – в сухи треви, горска постеля и храсти, и 11 – в отпадъци.

Извършени са 84 спасителни дейности и помощни операции, от които 19 при бедствия и четири при катастрофи с транспортни средства. Регистрирани са и две лъжливи повиквания, пише БТА.