Повдигат обвинения на задържаните след смъртта на ученичка, паднала от прозорец

Очаква се Окръжната прокуратура в Благоевград да повдигне обвинение поне на единия от двамата задържани заради смъртта на 16-годишна ученичка, починала след падане от прозорец на блок в кв. "Струмско".

Момичето бе намерено мъртво пред входа на блока минути след полунощ на 24 май. По същото време бе открито и 17-годишно момче, паднало от другата страна на блока, в тежко състояние. Двамата, открити голи на земята, са паднали от апартамент на петия етаж, където живеело момчето. Там е имало купон с още две по-големи момчета, като всички са употребявали дрога. Те са се познавали от доста време и са били в една компания, като едното от големите момчетата е било агресивно.

Двамата бяха задържани в неадекватно състояние, а прокуратурата образува досъдебно производство за убийство, като разследва и останалите версии за склоняване към самоубийство или нещастен инцидент, както и за причиняване на телесна повреда и насилие.

Водещата версия, по която се работи е, че едно от по-големите момчета е бутнало малките през прозорец и остъклена тераса.

От прокуратурата обясниха, че по-късно днес ще има официално съобщение за случая и дали има повдигнати обвинения и какви. Най-малко поне двамата може да бъдат обвинени за притежание на наркотици. Дрогата за купона била поръчана през интернет, като има данни, че е синтетичният ЛСД, но и още няколко вида наркотици.

Днес в Благоевград е обявен ден на траур в памет на загиналото момиче. Психолози започват работа със съучениците на починалото и пострадалото дете в двете училища.

Омбудсманът на общината Злата Ризова кани във вторник всички отговорни институции на обща среща по проблема с наркоразпространението. "Децата достигат по-лесно до наркотици, отколкото до енергийни напитки. Отговорността е споделена между родители, учители и институции. Рискувам да бъда обвинена в популизъм или в какво ли още не, но ще поема този риск", заявява омбудсманът.

Фенклубът на "Левски" Bad Blue Boys Blagoevgrad съобщи, че планираните празненства по повод 112-годишнината на ПФК „Левски" София са отменени заради тежкия инцидент в града. Феновете обявиха, че вместо пирошоу и песни е време за размисъл за обществото, в което растат децата. Те подчертават необходимостта от промяна, за да не се допускат подобни трагедии.