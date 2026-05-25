Адвокат: „Национална полиция” продава информация на издирвани, за да се крият

Съществува бизнес – Главна дирекция „Национална полиция" (ГДНП), дирекцията, която трябва да издирва престъпници, продава информация срещу заплащане, дава я на тези, които трябва да издирват, за да могат те да се крият. Това заяви в предаването "Здравей, България" по Нова Зорница Костова - адвокат на двама от потърпевшите по делата срещу Васил Михайлов.

Според адвокат Костова хората, които е трябвало да го издирват и са разполагали с най-своевременната информация за локацията му, са му помагали да изчезне. „Това, което ми е споделено конфиденциално засега, е, че всъщност са се ползвали парични средства. Не толкова някакви симпатии към господин Михайлов, но чиста проба бизнес", разкри тя.

Според информацията ѝ по време на укриването си Васил Михайлов е потърсил и получил медицинска помощ, след като е пострадал при палеж. Въпреки че полицията е знаела за това, той не е бил задържан. „При боравене с огън Михайлов е получил известни изгаряния и е посетил пернишката болница с чужда лична карта", уточни адвокат Костова.

Тя припомни и друг случай от миналото, когато пострадали от негови действия са потърсили лекарска помощ, но опитите им били осуетени, а Михайлов излизал от здравното заведение с техните амбулаторни листи.

Въпреки че МВР локализира и задържа Михайлов, адвокат Костова изрази сериозен песимизъм относно развитието на случая в прокуратурата. Като пример тя посочи досъдебното производство за отвличане и рекет, образувано още през 2025 година. Според нея, от един момент нататък по делото не се случва нищо. „Причините са две: или нежелание, или чиста проба мързел. Или някаква друга причина", подозира юристът.

В изявление вътрешният министър потвърди, че дългият процес по установяване на Михайлов е помогнал да се разберат кои са хората, които са го подпомагали и покровителствали през това време.

„Там има интересни имена. Има хора, инфилтрирани в системата на най-различни нива. Идентифицирали сме ключовите такива. Те ще бъдат изведени оттам, а няколко от тях ще бъдат изведени от системата", категоричен бе министърът.