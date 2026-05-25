ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Психиатрията в Севлиево е с мухъл и падаща мазилка...

Времето София 20° / 19°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/index.php/bulgaria/article/22913035 www.24chasa.bg

19-годишен от Асеновград прекара 2 дни в ареста за грабеж, призна си и излезе на свобода

24 часа Пловдив онлайн

808
Районният съд в Асеновград

Експресно се споразумя за условна присъда

По-малко от 48 ч. зад решетките бяха достатъчни на тийнейджър от Асеновград да признае вината си за грабеж и да сключи споразумение с прокуратурата. То вече е одобрено от Районния съд в града и окончателно е влязло в сила. 

На 19 май младежът използвал сила, за да открадне мобилен телефон със силиконов калъф и чип за входна врата от жертвата си. Не успял обаче да се укрие дълго и 30 минути след полунощ бил задържан от служители на реда. Задигнатите вещи са били върнати на собственика им. 

На 21-и 19-годишният асеновградчанин се изправил пред съда и договорил 8 месеца условно с 3-годишен изпитателен срок. Трябва да плати 108,55 евро разноски по делото. 

Районният съд в Асеновград

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Обучението на куче водач започва, преди да прогледне (Видео)