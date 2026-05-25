19-годишен от Асеновград прекара 2 дни в ареста за грабеж, призна си и излезе на свобода

Експресно се споразумя за условна присъда

По-малко от 48 ч. зад решетките бяха достатъчни на тийнейджър от Асеновград да признае вината си за грабеж и да сключи споразумение с прокуратурата. То вече е одобрено от Районния съд в града и окончателно е влязло в сила.

На 19 май младежът използвал сила, за да открадне мобилен телефон със силиконов калъф и чип за входна врата от жертвата си. Не успял обаче да се укрие дълго и 30 минути след полунощ бил задържан от служители на реда. Задигнатите вещи са били върнати на собственика им.

На 21-и 19-годишният асеновградчанин се изправил пред съда и договорил 8 месеца условно с 3-годишен изпитателен срок. Трябва да плати 108,55 евро разноски по делото.