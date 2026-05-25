Черга, дълга над 200 метра, събра послание за прия...

Утре тръгват новите 8 метровлака за столичното метро

Столичното метро СНИМКА: Георги Палейков

На 26 май 2026 г. (вторник) от 09:30 ч. в метродепо „Обеля" ще бъдат представени новите метровлакове, които ще бъдат пуснати в движение по линиите на софийското метро. Това съобщават от пресцентъра на Столична община.

В събитието ще участват кметът на София Васил Терзиев, заместник-кметът по транспорт на Столична община Виктор Чаушев, изпълнителният директор на „Метрополитен" Николай Найденов, проф. Стоян Братоев, представители на „Шкода България". Поканени са заместник-министър председателя Атанас Пеканов и посланикът на Чехия Мирослав Томан.

Новите метровлакове „Шкода" са част от модернизацията на столичното метро. Първите четири композиции започват да превозват пътници, като ще се движат по линии 1, 2 и 4. Въвеждането им в движение ще се извърши поетапно.

