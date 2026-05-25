След 18 часа хванаха каналджията, който катастрофира при гонка с полицията в Бургас

След близо 18 часа издирване задържаха каналджията, който катастрофира при гонка с полицията в Бургас в неделя. При инцидента управляваната от него кола изхвърча от платното и падна на входа на пешеходен подлез.

Мъжът е арестуван късно снощи в Пловдив, съобщава Нова. По неофициални данни той е от Сирия.

Тримата мигранти, които са с произход Мароко, все още са на лечение в бургаска болница без опасност за живота. Очаква се прокуратурата да оповести подробности по случая.

След инцидента водачът избяга от местопроизшествието, като в автомобила му бяха открити трима мъже.