Министър Шишков: Днес или утре в Севлиево ще има вода

Иван Шишков. Кадър Нова нюз

Оптимистичната прогноза е до края на деня в Севлиево да има вода, а песимистичната – в средата на утрешния ден, според това, което ми докладваха, заяви пред журналисти министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. „Работи се денонощно, беше създадена организация от първия момент. Тя е добра, хората работят усилено, процесът върви в правилната посока", подчерта министърът и добави, че всеки час е ценен за жителите на Севлиево.

Днес Шишков и колегите му – министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова и на земеделието и храните Пламен Абровски – инспектираха на място напредъка по възстановяването на авариралия западен водопроводен клон за Севлиево, пише БТА.

Обилните валежи на 22 и 23 май предизвикаха усложнена обстановка в област Габрово, като бяха засегнати общините Севлиево и Дряново. Повишените водни нива на река Видима и други притоци доведоха до наводнения, компрометирана инфраструктура и временно прекъсване на транспортни връзки в отделни участъци.

