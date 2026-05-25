Близо 4000 евро за възстановяване може да получат пострадалите от наводненията хора

С близо 4000 евро могат да бъдат подпомогнати пострадалите от наводнението в областите Велико Търново, Габрово и Ловеч през социалното министерство, каза на брифинг във Велико Търново зам.-министър Надя Клисурска.

Представителите на МТСП от дирекциите за социално подпомагане ще бъдат много близо до пострадалите, за да може максимално бързо да получат подпомагането, увери тя.

Три вида помощи може да отпусне социалното министерство. След описване и обследване на щетите хората имат право на еднократна помощ от 1171 евро. Условието е, това да е собствено жилище по настоящ адрес и тя може да бъде отпусната до няколко дни, обясни Клисурска.

От м.г. има и допълваща помощ от 1550 евро за всички, на които това е единствено жилище. "Но тук задължително докладът трябва да се направи съвместно с представители на общинската администрация. Затова още днес 4 мобилни екипа започват обходите във Велико Търново", коментира Клисурска.

Други 1300 евро за обзавеждане и оборудване се отпускат от фонд "Социална закрила". Но тук има условие - кандидатстващите трябва да живеят в законно построено жилище, а общинският съвет да валидира пострадалите със свое решение. "След което Управителния съвет на фонда може да вземе решение, буквално на следващия ден за отпускане на тази допълнителна подкрепа. Едно домакинство може да се възползва и от трите вида помощ", уточни заместник-министърът.

Обявени са телефони на страницата на всяка дирекция, на които бедстващите да потърсят съдействие и да избегнат тромавата административната процедура.

Близо 90 къщи са обходени във Велико Търново и населените места от Общината още на 24 май, днес обходите продължават в града и в Дебелец, Присово, Пчелище, Церова кория, Леденик, Шемшево.

"Освен тези помощи Агенция по заетостта навременно ще осигури подкрепа на кметовете на засегнати населени места за наемане на безработни за такива аварийни дейности за срок от 3 месеца. От държавния бюджет могат да бъдат обезпечени възнагражденията на тези работници, които общините да наемат. В последние ако има довършителни дейности с по-дълъг срок на изпълнение, Оперативната програма за развиние на мовешките ресурси ще надгради след изтичането на тази кратковременна заетост", допълни зам.-министърът.