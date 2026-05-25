Наталия Ефремова: До 4000 евро подкрепа за засегнатите от бедствието в Севлиево

Пострадалите от наводненията в района на Севлиево могат да разчитат на минимум три вида социална помощ, като максималният размер на подпомагането достига близо 4000 евро. Това каза министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова по време на брифинг край Севлиево след бедствието.

По думите ѝ до момента в града са извършени 110 обхода на домовете на пострадали хора, като се правят описи и оценки на щетите. Ефремова посочи, че помощите могат да бъдат отпуснати в спешен порядък след одобряване на необходимите документи.

Министърът обясни, че подпомагането включва еднократна помощ в размер на 1171 евро, допълнителна помощ от около 1500 евро, както и до 1300 евро за подмяна на унищожени електроуреди чрез фонд „Социална закрила". По думите ѝ средствата са осигурени в държавния бюджет и се изплащат в кратки срокове.

Ефремова заяви, че екипи на социалното министерство работят на терен още от първия момент след бедствието. Социалните работници са се включили в дейностите по разчистване, а в момента започва организацията за предоставяне на мерките за подпомагане на засегнатите домакинства.

Министерството на труда и социалната политика има разработени и превантивни мерки, свързани с наемането на безработни лица за дейности по почистване и превенция при подобни ситуации, посочи още министърът. Предстои тези действия да бъдат координирани с областните управители, за да се прецени къде има необходимост от допълнителен човешки ресурс.

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков каза, че оптимистичната прогноза е до края на деня в Севлиево да има вода, а песимистичната – в средата на утрешния ден. Той и колегите му – министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова и на земеделието и храните Пламен Абровски – инспектираха на място напредъка по възстановяването на авариралия западен водопроводен клон за Севлиево, пише БТА.

Обилните валежи на 22 и 23 май предизвикаха усложнена обстановка в област Габрово, като бяха засегнати общините Севлиево и Дряново. Повишените водни нива на река Видима и други притоци доведоха до наводнения, компрометирана инфраструктура и временно прекъсване на транспортни връзки в отделни участъци.