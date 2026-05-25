Къщи с големи дворове търсят щвейцарци и германци в села в Добричко

Дияна Райнова

В момента продажбите на имоти в села в област Добричко на чужденци не са особено активни, но такава тенденция има в началото на всяка година, казват български консултанти по сделките.

"Традиционно купувачите са от Швейцария и Германия. Те са на около пенсионна възраст", добавят консултантите. Предпочитанията са за имоти в селата с големи дворове – около 1-1,5 декара и къща.

"От къщите се търсят такива, които се нуждаят от минимални ремонти, защото чуждестранните купувачи са наясно, че цените на строителни материали, труд и т.н. постоянно се увеличават", казват още експертите.

Най-търсени са имоти в общините Каварна и Балчик.

"Сред чужденците, които живеят у нас на село, има и млади, които работят онлайн, тук са се установили със семействата си", обясняват консултантите.

Картината на пазара на селски имоти в Добричко показва, че англичаните продават, руснаците остават.

„В много села в Добричко има вече създадени общности от германци. Част от тях разбират от ремонти и помагат на новодошлите. Дори и българи вече ползват услугите на немските техници и майстори", разказват консултантите.

„Чужденците обикновено пристигат в Добрич, обикалят около месец региона, набелязват си имоти, след това започват да си правят сметките", добавят те.

Консултантите цитират и статистика, че най-голямата немскоговоряща диаспора в страната е в област Добрич. „Явно регионът се харесва, а има и положителни препоръки от вече живеещите германци тук, което не е за подценяване", подчертават експерти.

„Купувачите вече не действат прибързано, а внимателно преценяват състоянието на имота, фасадата на сградата, инфраструктурата около него, наличието на училища, детски градини и магазини. Значение имат и подобренията – сменена дограма, топло- и шумоизолация", казват от фирми за недвижими имоти в Добрич.

„Наблюдава се раздвижване при селските имоти около Добрич. Търсят се както дворни места с малки постройки, така и къщи, подходящи за целогодишно живеене. За добре поддържани и благоустроени къщи с модерни подобрения офертите достигат между 150 и 170 хиляди евро", обясняват брокери.

