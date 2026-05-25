3000 декара са засегнати от придошлите води в района на Севлиево

Около 3000 декара земеделски площи са пострадали вследствие на наводненията в района на Севлиево, причинени от интензивните валежи на 22 и 23 май. Това каза министърът на земеделието Пламен Абровски по време на брифинг край Севлиево, в който участваха още министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков и министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова.

По предварителни данни щетите засягат както обработваеми площи, така и животновъдни стопанства. Абровски посочи, че при посещението си на терен е установил сериозни поражения, включително в два животновъдни обекта.

Министърът обясни, че наводнените пасища създават сериозни затруднения за животновъдите, тъй като животните нямат възможност да пасат. По думите му тежко е положението и в кравеферма, инспектирана по време на огледите.

Абровски заяви, че вече е създадена организация за работа на място, като общинските служби по земеделие работят на терен и приемат информация за щетите. Той уточни, че след подаване на заявленията има 10-дневен срок, в който служителите извършват огледи, обработват информацията и я насочват за изплащане на обезщетения.

Министърът призова земеделските производители възможно най-бързо да се свържат с общинските служби по земеделие, за да могат заявленията им да бъдат обработени своевременно и средствата да достигнат до засегнатите в кратки срокове, предаде БТА.

На 22 и 23 май в района на Севлиево паднаха интензивни валежи, които доведоха до наводнения, щети по инфраструктурата, прекъсване на водоснабдяването и поражения върху жилищни имоти, земеделски площи и стопанства. В засегнатите райони продължават огледите и оценката на щетите от държавни и местни институции.