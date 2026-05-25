Злоупотреби за 922 хил. лв. при борба с шарката по овцете в Пловдивско разкри одит (Снимки)

Договора сключил директорът на Областната дирекция по безопасност на храните с частна фирма

Установени са драстични разминавания между реалните площи за дезинфекция и отчетените

Как се печели от дезинфекция на обори, в които е била констатирана шарка по дребните преживни животни?

Големи злоупотреби с публични средства е установил одит на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) в област Пловдив, научи "24 часа".

Заразата пламна миналото лято и това наложи унищожаване на десетки стада

с овце и кози.

Стопаните още не могат да преживеят трагедията. Но се оказва, че дезинфекцията на фермите им е била извършена на многократно завишени цени, става ясно от вътрешен одит на БАБХ за четири огнища на заразата.

Поръчката по третирането е била възложена на частна фирма от Областната дирекция по безопасност на храните в Пловдив. Нейният директор д-р Чавдар Чавдаров е сключил договор м.г. с "Пест Проект Про" ООД да извърши обеззаразяване и почистване на оборите след ликвидирането на стадата.

В пъти по-голяма площ от реално заявената от стопаните обаче е отчела фирмата. За работата в 3 от 4-те ферми тя е получила близо 922 хил. лева. За плащанията в четвъртия обект, приет от ОДБХ-Пловдив, на одиторите не са били представени документи.

През април т.г. изпълнителният директор на БАБХ Ангел Мавровски е възложил проверка за тази цел. На място са били посетени посочените огнища в Дълбок извор, Садово, Скутаре и Ръжево Конаре.

"В първите две стопанства са открити видими замърсявания

- засъхнали фекални маси и тор, остатъци от фураж", пише в одитния доклад. В четвъртата ферма в Ръжево Конаре собственичката Павлина Спасова е заявила, че сама си е почистила обора без участието на фирмата.

Пред "24 часа" тя потвърди това.

"Сама наех техника, за да извозя отпадъците. Струваше ми около 1000 лева", каза Спасова. Нейното стадо е наброявало 200 овце, които са били ликвидирани.

Одитът е установил сериозни пропуски в процедурите

по почистване и дезинфекция, което поставя под съмнение ефективността на мерките по ограничаване на заразата и създаване на риск за епизоотичната обстановка.

В резултат на тези констатации е сезирана лично и.ф. главен прокурор Ваня Стефанова. В сигнала се посочва, че във фермата в Дълбок извор площите за обработка са 1000 кв. метра помещение, склад от 500 квадрата и открити части от 3000 кв. метра, или общо 4500 квадрата.

При количествено-стойностната сметка изпълнителят е представил документ за обработени площи в размер на 6060 кв. м. И за това са издадени фактури на обща стойност 797 815 лева.

В обора на Иван Иванов от село Скутаре той е заявил площ за обработване малко повече от половин декар - 574 кв. метра. Впоследствие изпълнителят е отчел бомбастичните 10 964 кв. метра. И е представил фактура за 39 022 лева, като е описал "многократна дезинфекция на заразното огнище". Стопанинът е категоричен, че отново ще завъди стока след карантината. СНИМКА: РАДКО ПАУНОВ

"24 часа" посети стопанството на Иванов в с. Скутаре.

"Само 3 пъти идваха да пръскат

Не зная коя фирма е. Но никой не е почиствал", каза 51-годишният мъж.

Неговите овце, подложени на евтаназия, са били 50. Получих обезщетение по 320 лева на животно. А моите бяха от породата "Маришка вакла", която сега под 400 евро не може да бъде закупена. По думите му неговите овце нямали никакви признаци да са болни. В момента е под карантина и чака да падне, за да завъди отново стока.

Драстично разминаване между реална и отчетена площ има и в стопанството в Ръжево Конаре, става ясно от одита.

Собственичката Павлина Спасова е декларирала обор от 450 кв. метра, сервизно помещение от 40 квадрата и открити площи от 3 декара. Изпълнителят е отчел, че обработил 13 376 кв. метра и е издал фактура за многократна дезинфекция и механично почистване за сумата от 84 763,33 евро.

Не по-различна е ситуацията и в Садово, където заявените площи са съответно 2688 и 7000 квадрата. Фирмата обаче е фактурирала почистване и дезинфекция на 18 500.

"В нито един обект не е представен задължителният план от изпълнителя

за контрол на критичните точки. За доказване на ефекта на дезинфекцията са използвани нерелевантни стандарти, което поставя под въпрос ликвидирането на заразата", се посочва в сигнала до прокуратурата.

Проверката е установила, че възложителят ОДБХ в Пловдив е приемал и плащал услуги за огнища "Инфлуенца по птиците" независимо че договорът се отнася до "Шарка по дребните преживни животни".

"Прави впечатление, че всички обработки на "Пест Проект Про" ООД са контролирани и приемани от служители на пловдивската областна структура на БАБХ без възражения при ясно установени несъответствия", пише в заключението.

Според доскорошния изпълнителен шеф на БАБХ Ангел Мавровски описаните деяния съдържат белезите на състави по Наказателния кодекс - длъжностно присвояване, безстопанственост, престъпления по служби и документни измами.

Ветеринарни лекари обясниха, че В стопанството на Иванов стоят складирани бали сено и фураж след ликвидацията на стадото му. СНИМКА: РАДКО ПАУНОВ

трудно може да се докаже какво количество препарат е изсипан в един животновъден обект

"Може да са 200 литра, може да са и 2 тона", посочиха те. Но уточниха, че има норми според големината на стопанството и броят на третиранията трябва да се провери за наличие на коли форми след последната дезинфекция и евентуално да се налага четвърта.

"Там най-лесно могат да се направят злоупотреби", обясниха ветеринарни медици.

Потърсен от "24 часа" за коментар, д-р Чавдар Чавдаров каза: "Не съм на работа от месец."

Помолен да обясни констатациите на одитния доклад, които засягат него, той отговори, че е възложена проверка. "Тя се извършва и вероятно ще излезе с някакъв резултат. Не мога да отговарям повече", каза той и затвори телефона.