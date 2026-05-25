Депутат от ПБ във Велико Търново внася законови промени, за да се чистят речните корита

Докато миналата година темата беше безводието, сега проблемът е свързан с природни събития, които ни напомнят, че невинаги като добри стопани се грижим за всичко, което е свързано с тази материя. Това заяви Георги Чакъров, народен представител от „Прогресивна България", на брифинг, свикан от областния управител Марин Богомилов.

Той препоръча на областния управител да сформира експертна комисия, която да обследва причините. "Важно е тази работна група да анализира дали единствено природната стихия е виновна или има несвършена или недобре свършена работа. Освен това тази работна група да обследва по какъв начин общините са приложили своите Планове за бедствия в частта „Наводнения" и дали са спазили изискванията за действие при тази ситуация", коментира Георги Чакъров.

По думите му това е важно, защото има натрупана обществена несигурност и напрежение и се предполага, че някой не си е свършил добре работата.

„За съжаление поддържката на водното тяло, както се определят реките, е разхвърляна в няколко институции и по тази причина се губи ефективността на предприетите действия. Така например, където има изградени диги, те са под контрола на „Напоителни системи", реките в урбанизирана територия са задължение за почистване и поддържане на кметовете, а руслото, което е извън регулацията, е отговорност на държавата в лицето на областния управител. И тук е големият проблем, защото областните администрации нямат нито юридическата, нито действителната възможност да упражняват това свое задължение", разясни Георги Чакъров.

Като дългогодишен кмет на Полски Тръмбеш той даде пример с казус в неговата община. Там по проект по трансгранично сътрудничество общината е успяла да почисти и да изгради леглото на реката, която минава през града, с дължина 2 км. Но когато излезе от пределите на регулацията и се стигне до задължението на областна администрация, се оказва, че руслото не е почистено, явява се бент. Общината всяка година харчи огромни средства, за да може да почиства растителност, защото областната управа не може да реагира.

Чакъров се ангажира да предложи нормативни промени, за да се осигури надеждна поддръжка на реките и да има ефективност на институциите.

„В границите на населените места кметовете поддържат в някаква степен чистотата на речните легла, но това е много сериозен икономически ресурс, а извън населените места се трупат наноси, при сечта се образуват тапи от клони, дънери и при обилни валежи тръгва вълната и залива големи площи. Затова е важно тази работна група да изследва проблемите и на база на нейния доклад да предложим нормативни промени, които ще доведат до по-ефективна работа на всички институции", каза в заключение Георги Чакъров.