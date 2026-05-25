Вижте пловдивчанина, отвлякъл бившата си и детето й от кризисен център

Макар да е завършил 7 клас, Асен Атанасов поиска да му бъде назначен преводач от турски език, защото не разбирал много български

Окован с белезници, в Пловдивския окръжен съд пристигна 29-годишният Асен Атанасов, обвинен в отвличането на бившата си приятелка от кризисен център. Съдия Силвия Цакова ще решава по искането на прокуратурата за определяне на най-тежка мярка "задържане под стража" спрямо пловдивчанина.

Както "24 часа" вече писа, Атанасов беше арестуван при опит да влезе обратно в България през ГКПП "Калотина" на 21 май. Преди това мъжът беше обявен за общодържавно издирване.

Според прокуратурата към 1 април 27-годишна жена и детето ѝ, на 1 година, се намирали в кризисен център. На тази дата мъжът, с когото преди това тя живеела на семейни начала - Асен Атанасов, се свързал с нея и ѝ казал, че ѝ носи храна. Така успял да я изведе навън, качил нея и детето в кола и ги отвел в жилището си в кв. "Изгрев", където упражнил насилие и тормоз върху жената.

По делото има данни, че Атанасов е осъждан в белгийския град Лиеж за насилие спрямо същата пострадала.

В съдебното заседание той заяви, че макар да е завършил 7 клас, трудно разбира български и поиска да му бъде назначен преводач. Прокурор Владимир Вълев се възпротиви, но адвокат Стефан Харизанов заяви, че подзащитният му трудно отговарял на елементарни въпроси. По-добре говорил турски.

"Независимо от протоколирания разговор с обвиняемия на български език, то с оглед пълноценна охрана на неговите права, ще следва да бъде назначен преводач", заяви съдия Цанкова.