Област Габрово отменя бедственото положение, след като пуснат водата в Севлиево

Бедственото положение в област Габрово може да бъде отменено утре, ако бъде възстановено водоподаването към Севлиево и шест населени места, засегнати от последиците от наводнението на 23 май. Това каза областният управител на Габрово Кристина Сидорова.

„Изчакваме да бъде възстановено водоподаването към град Севлиево и шест села. Продължаваме с разчистването на последствията от наводнението и се надявам утре бедственото положение в областта да бъде отменено", посочи Сидорова. По думите ѝ институциите са в постоянна комуникация с общините, а към момента няма данни за нови обстоятелства, които да пораждат допълнително безпокойство.

Областният управител допълни, че продължава издирването на човек, изчезнал сутринта на 23 май, като изрази надежда за благоприятен изход. По думите ѝ се обработват сигнали за щети по жилища, земеделски площи и инфраструктура, а институциите реагират своевременно. Сидорова посочи още, че екипи на социалното подпомагане и общината са обходили над 100 домакинства, за да оценят нуждите на пострадалите.

Кметът на Севлиево д-р Иван Иванов заяви, че проблемът с почистването на речните корита извън урбанизираните територии остава нерешен от години. По думите му ежегодно комисии извършват обходи и описват рисковите участъци, но реално финансиране за дейности по почистване не е осигурявано.

„Почистваме единствено около град Севлиево. В извънурбанизираната територия по време на моите мандати не е извършвано почистване", каза Иванов. Той уточни, че през миналата година е било извършено по-мащабно почистване около мостово съоръжение в града, но извън населените места речните корита на Видима и Росица не са били поддържани от дълго време.

По-рано днес на място напредъка по възстановяването на авариралия западен водопроводен клон за Севлиево провериха министрите на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, на труда и социалната политика Наталия Ефремова, и на земеделието и храните Пламен Абровски. Те акцентираха върху необходимостта ремонтът да бъде приключен в кратки срокове, така че да се възстанови водоснабдяването на засегнатите населени места, да бъде оказана подкрепа на пострадалите домакинства и да се оцени отражението върху земеделските площи и реколтата. При инспекцията на ремонта на тръбата присъстваха и народните представители Николай Косев, Данаил Петков и Богомил Петков, пише БТА.

На 23 май в Севлиево и района бяха регистрирани сериозни наводнения след интензивни валежи и повишени нива на реките. Бедствено положение беше обявено за цялата област Габрово, след като придошлите води заляха части от града, наложиха евакуация на жители и прекъснаха водоснабдяването и електрозахранването в засегнати райони. На места водата достигна около 1,20 метра, а доброволци и институции изграждаха защитни диги и оказваха помощ на населението.

След бедствието продължава издирването на 55-годишен мъж, забелязан за последно в района на местността Чакала край Севлиево в деня на наводнението. В операцията участват полиция и доброволци при усложнени теренни условия.