След отвличането Асен от Пловдив заключил жена си в хладилник, карал я да пие урина

Дал на 27-годишната жена две възможности - да се самонакаже или да я убие, тя избрала да целуне тостер

Заради ниското си образование и култура той не разбира, че е извършил престъпление, каза адвокатът му

Съдът остави обвиняемия зад решетките

На делото срещу пловдивчанина Асен Атанасов, отвлякъл бившата си жена и детето й, станаха известни шокиращи подробности за насилие.

След като отвлякъл бившата си жена и едногодишното ѝ дете от кризисен център, 29-годишният Асен Атанасов от Пловдив издевателствал по най-различни начини върху нея. Мъжът ѝ предложил два варианта - тя да се накаже сама или той да я убие. Пострадалата 27-годишна жена избрала да целуне горещ тостер, като така наранила устните си. След това Атанасов изкъртил рафтовете на хладилника и я заключил вътре, а накрая я карал да пие от буркан с урина.

Всичко това стана ясно в съдебната палата в Пловдив, където съдия Силвия Цанкова решава по искането на прокуратурата за определяне на най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража" спрямо Асен Атанасов. Мъжът има присъда от Белгия за няколко престъпления от 2022 г., част от които също е тормоз над бившата му жена. Тя е за година и 10 месеца затвор и е влязла в сила на 16 декември 2025-а.

Пострадалата била настанена в кризисен център отново след побой от Асен. Оплакала се в Шесто районно, а полицаите ѝ помогнали да намери място, където може да остане с трите си деца. Причината за гнева на 29-годишния мъж била, че според него имало възможност той да бъде баща и на последното. В Белгия пък я бил защото ѝ дал 2000 евро издръжка за нея и децата, а тя предала парите на трето лице.

"Налице е опасност от укриване на лицето предвид обстоятелството, че не пребивава на адреса си в България, напуснал го е веднага след извършване на престъпленията, напуснал е страната и благодарение на действията на издирвачите при МВР е установена датата на завръщането му и е бил задържан", каза прокурор Владимир Вълев и поиска от съда да остави Атанасов зад решетките.

Адвокат Стефан Харизанов и самият Асен поискаха домашен арест. "При ниското ниво на образованост и култура, което явно се установява, аз си мисля, че този човек не разбира престъпното деяние като такова. Той твърди, че не разбира свойството и значението на това, което е направил, като престъпление. По-скоро го възприема като вътрешнобитова разправия с майката на неговите деца, която в някаква степен е негова послушница и негова собственост", каза защитникът. И добави, че Асен Атанасов се прибрал в България защото сестра му му казала, че го търсят от полицията и така се стигнало до задържането му на ГКПП "Калотина". Прокурор Вълев пък посочи, че заради ревността на обвиняемия и предишните побои, има опасност той да извърши друго престъпление, ако бъде пуснат на свобода.

След като изслуша страните, съдия Силвия Цанкова прецени, че най-справедливата мярка за неотклонение действително е ”задържане под стража”. Тя посочи, че обвиняемият е привлечен към наказателна отговорност за 4 деяния, извършени в условията на домашно насилие. Освен това от събраните до момента доказателства може да се направи обосновано предположение за вината му. Тя беше категорична, че незнанието на закона не е оправдание. Според съда съществува риск той да извърши друго престъпление или да се укрие, ако Атанасов бъде пуснат с по-лека мярка.

Решението на Окръжния съд е Пловдив подлежи на обжалване и протест пред Апелативния.